Культура 15 августа 2023, 14:31 Сообщение о минировании поступило в Большой театр в Москве Угроза взрыва в Большом театре в Москве после сообщения о минировании не подтвердилась РИА «Новости»

Читать 360tv в

Утром 15 августа в Государственный академический Большой театр России поступило сообщение о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба театра.

В здание вызвали кинологов. Сотрудники службы безопасности провели необходимые мероприятия, однако масштабная эвакуация не потребовалась.

На почту театра периодически поступают письма о минировании. Такое сообщение пришло и сегодня в 8:30 утра на почту в кассы театра. Службой безопасности ГАБТ были приняты соответствующие меры. Пресс-служба ГАБТ

В пресс-службе театра уточнили, что творческие коллективы и большинство сотрудников сейчас находятся в отпуске.

Ранее спасатели проверяли Останкинскую башню после сообщения о заложенной бомбе.