Sony выпустила второй трейлер «Анчартед: На картах не значится»

Компания Sony Pictures выпустила второй трейлер приключенческого фильма «Анчартед: На картах не значится», снятого по мотивам одноименной игры. Об этом написал «Ридус».

Только что в кинотеатрах всего мира произвел фурор фильм «Человек-паук: Нет пути домой» от Sony. Главную роль в картине исполняет Том Холланд, его же пригласили на главную роль в новый проект.

Холланд играет роль Нейтана Дрейка, отправившегося в путешествие на поиски сокровищ вместе с Виктором «Салли» Салливаном в исполнении Марка Уолберга. Вместе они приоткроют завесу над одной из величайших тайн в истории и разгадают загадку исчезновения брата Нейтана. Второй трейлер фильма напоминает атмосферу старых приключенческих картин вроде «Индианы Джонса» и интригует захватывающими трюками и спецэффектами.

Серия видеоигр «Анчартед» (Uncharted), которая легла в основу фильма — одна из самых популярных в истории игровой индустрии.