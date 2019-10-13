Sony выпустила новый трейлер «Ангелов Чарли»

«Ангелы Чарли» вернутся на экраны в середине октября. Подогреть интерес к премьере компания Sony Pictures Entertainment решила свежим (уже вторым) трейлером. Ролик появился на YouTube.

Новые франшизы и долгожданные продолжения. Пять главных премьер октября Подробнее

Перезагрузка «Ангелов Чарли» запланирована как комедийный боевик. Сюжет станет логичным продолжением оригинального сериала, который был популярен в 1970-х годах и фильмов 2000-х, где главные роли исполняли Дрю Бэрримор, Люси Лью и Камерон Диаз. В новых «Ангелах» на территорию некой военной лаборатории проникнут грабители. Им удастся вынести аппарат, который способен трансформировать электроволны в убийственный заряд. Экс-агент спецслужб, работающий под прикрытием, предположил, что ход операции контролировал гангстер, торговец оружием. Злоумышленник вознамерился продать сверхсекретную разработку за большие деньги.

Проникнуть в логово преступников непросто. Грабители обосновались в старинном замке, который охраняют наемники. Бывший правительственный агент вербует для ответственного задания молодых красавиц. Он не раскрывает своей личности, а группой девушек руководит с помощью радиосвязи. Ангелы Чарли представляются экзотическими танцовщицами и совершают нападение на злоумышленника. Позднее выяснится, что борьба со злом только началась и за похищением супер-аппарата из лаборатории стоит куда более влиятельный человек, чем рядовой торговец оружием.

Главные роли в фильме исполнили Кристен Стюарт, которую мир узнал как Бэллу в «Сумерках», Наоми Скотт (играла в «Могучих рейнджерах») и Элла Балинска («Чисто английское убийство»). Режиссером картины была Элизабет Бэнкс, ранее работавшая над лентой «Идеальный голос — 2». Мужские роли в третьем полнометражном фильме «Ангелы Чарли» исполнили Нат Факсон, Джонатан Такер, Патрик Стюарт.