Sony Pictures удалил промо нового фильма из-за незаконного использования стрима BadComedian

Российский отдел компании Sony Pictures использовала часть стрима BadComedian (блогер Евгений Баженов) для продвижения своей новой комедии «Хэппи-энд». Ранее блогер похвалил ее еще в июне.

Накануне в Twitter появился пост студии с призывом пойти в кино на «Хэппи-энд». Пользователи обратили внимание на то, что для промо обычно записывают специальное видео с рекомендацией. Однако в случае с этим видео Sony Pictures просто использовала фрагмент стрима BadComedian.

В интервью с изданием TJ BadComedian заявил, что не давал Sony Pictures разрешения на использование фрагмента своего стрима для рекламы «Хэппи-энда».

«Нарезать стрим с ответами на вопросы, где речь идет про несколько фильмов и вставлять туда баннер и подпись от себя, чтобы рекламить продукт — нехорошо», — отметил блоггер. Sony после этого удалила промо.

В самом фильме повествуется о русскоязычном пожилом мужчине, потерял память на пляже в Таиланде и вынужден привыкать к новым реалиям. Он решает открыть свой «авантюрный» бизнес. «Хэппи-энд» вышел в кинотеатрах 1 августа.