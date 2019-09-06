Sony Pictures закрыла дверь перед Marvel

Вопрос сотрудничества Человека-паука и Marvel решен, в связи с этим на данный момент «дверь закрыта», заявил он.

Sony Pictures и Marvel не смогли прийти к финансовому соглашению. Тем не менее руководители компаний хорошо относятся друг к другу даже после разногласий, так как вместе они создали отличные фильмы про Человека-паука.

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По словам Винчикерра, сейчас его сотрудники размышляют над созданием новой вселенной в мире Человека-паука. Как он отметил, герой хорошо вписывается и в политику Sony. При этом исполнительный директор компании допускает, что в будущем они смогут прийти к соглашению с Marvel, потому что «жизнь — длинная штука».

Ранее Sony отказалась делиться прибылью от проката фильмов с Disney и разорвала контракт. Дело в том, что Disney настаивала на равном финансировании, а Sony отказалась делиться своей частью франшизы. По этой причине глава Marvel Кевин Файги больше не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке. А значит, этот персонаж больше не появится в киновселенной Marvel. А вот молодой британский актер Том Холланд переговорил с Sony и продолжит играть роль Человека-паука.