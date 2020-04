Sonу преренесла выход фильма «Веном-2» на восемь месяцев

Кинокомпания Sony Pictures заявила о переносе релиза фильма «Веном -2». Он должен был появится на экранах в октябре 2020 года. Но теперь перенесен на 25 июня 2021 года.

Как сообщает издание Variety, сиквелу также присвоили официальное название «Venom: Let There Be Carnage». Оно представляет собой игру слов. С одной стороны он является отсылкой к злодею Карнажу, с другой стороны заголовок можно перевести как «Да начнётся резня».

Первый фильм стал хитом-сюрпризом. Он заработал в прокате 855 миллионов долларов по всему миру. Режиссером второй части сиквела выступает Энди Серкис. Том Харди остается в роли главного героя-носителя имбиота Венома.

На днях Том Харди выложил финальную битву первого «Венома». Ролик показывает, как выглядела бы финальная битва без спецэффектов.

Ранее кинокомпания Warner Bros. тоже изменила график выхода премьер из-за коронавируса. Перенос коснулся нового «Бэтмена» с Робертом Паттисоном, «Шазам 2» и «Флэша».

Каждый пятый кинотеатр не выдержит пандемию коронавируса и закроется после ее окончания. Она губительно скажется и на российской киноиндустрии, считают эксперты.