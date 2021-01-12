Sоnу перенесла премьеру ленты «Морбиус» с Джаредом Лето
Компания Sоnу перенесла премьеру ленты «Морбиус», в которой снялся актер и музыкант Джаред Лето. Ранее релиз запланировали на 18 марта текущего года, информирует ИА Nation News.
Представители студии уточнили, что фильм покажут 8 октября по причине распространения коронавируса в мире. Предположительно, эпидемическая ситуация к осени может стабилизироваться, и люди вновь начнут ходить в кинотеатры.
В картине рассказывается об ученом Майкле Морбиусе, у которого редкое заболевание крови. Каждый день он рискует умереть. Герой отправляется в жилище летучих мышей, где существа его кусают. После этого он превращается в монстра с нечеловеческой силой.