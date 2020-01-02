Солженицыну хотели дать Нобелевскую премию еще в 1969 году

Были рассекречены списки кандидатов на соискание Нобелевской премии 1969 года. Доступа к этим данным общественность не имела 50 лет.

Дензель Карр и Яков Малкиель, профессора Калифорнийского университета в Беркли, предложили вручить Нобелевскую премию Александру Солженицыну. Малкиель написал, что этот автор достоин награды «за все творчество». Он назвал Солженицына мастером русской прозы и великой фигурой.

«Настоящий мастер русской прозы, великолепно соединяющий сложную современность с вековыми традициями русского языка во всей его богатой ритмике и метафоричности», — написал ученый из США, выдвигая кандидатуру советского писателя.

Члены Нобелевского комитета с высокой оценкой американских специалистов согласились. Тогда они один из романов Солженицына в переводе посчитали выдающимся событием в литературе, однако о какой именно книге шла речь, документы не сохранили. В 1969 году Комитет не стал присуждать премию советскому писателю, так как опасался, что того начнут травить и преследовать. Подобное уже случалось, когда в 1958 году «нобелевку» получил и вынужден был от нее отказаться Борис Пастернак.

Солженицын все же стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, но уже в 1970 году. Через четыре года он был вынужден покинуть СССР, лишившись гражданства. Вернулся автор лишь через 20 лет, когда Советского Союза уже не было. Александр Солженицын умер в 2008 году.