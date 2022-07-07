Солистка петербургского театра музкомедии Ирина Брагина скончалась в возрасте 94 лет

В возрасте 94-х лет скончалась ведущая солистка театра музыкальной комедии Ирина Брагина, прослужившая там с 1952 по 1983 год. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службе театра.

Чаще других артистка любила исполнять партии характерных героинь и «гранд-кокет».

«Яркая и броская сценическая внешность, большой голос (сопрано), темперамент и наличие несомненного актерского дарования в скором времени выдвинули актрису на ведущее положение», — говорится в сообщении театра.

После ухода из театра Брагина руководила отделом художественной самодеятельности Ленинградского дворца культуры имени Феликса Дзержинского, который сейчас называется Санкт-Петербургский культурный центр ГУ МВД.