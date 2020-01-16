Солиста группы «Ленинград» пригласили на заседание совета при комитете Госдумы по культуре

Сергей Шнуров, рок-музыкант и солист группы «Ленинград», вошедший в состав совета в феврале прошлого года, также приглашен заседание.

Ямпольская сказала, что будут обсуждаться «не самый удобные вопросы». Такие как: проблемы в отношениях между сферой культуры и сегодняшним российским обществом. Помимо этого депутаты обсудят тему возвращения уважения и доверия к деятелям культуры.

«Что здесь — дело их личной ответственности, а что требует корректировки в рамках государственной культурной и информационной политики», — заявила председатель.

Помимо Шнурова приглашены и другие новички: декан философского факультета МГУ Владимир Миронов и руководитель Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории РАН Семен Экштут.