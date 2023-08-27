Культура 27 августа 2023, 15:08 Солист The Killers задумался об отказе от концертов из-за реакции грузин на барабанщика из России Солист The Killers Флауэрс расстроился из-за реакции грузин на барабанщика из РФ YouTube

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Реакция грузинской публики на выход российского барабанщика на сцену во время концерта группы The Killers опечалила ее солиста Брэндона Флауэрса. Он признался в этом в интервью британскому изданию The Sunday Times.

Флауэрс пояснил, что у американского рок-коллектива давно сложилась традиция приглашать на сцену кого-то из зрителей для игры на барабанах.

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«Мы хотим, чтобы наши концерты объединяли. Мы опечалены тем, как все вышло», — констатировал вокалист.

Он отметил, что не желал никого огорчать и должен был разрядить ситуацию.

Брэндон Флауэрс так сильно расстроился, что даже подумывает отказаться от стадионных концертов и не заканчивать запись нового альбома. По его мнению, музыка интернациональна.

Скандал разгорелся во время концерта на черноморском курорте Шекветили. Один из фанатов, видимо, зная о традиции любимой группы, развернул плакат с просьбой позвать его в качестве барабанщика. Флауэрс пригласил его на сцену и спросил, откуда он приехал. Когда поклонник ответил, что из России, грузинские зрители отреагировали на это с негодованием. Они освистали музыкантов и обвинили их в «пророссийской позиции».