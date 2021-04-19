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    19 апреля 2021, 22:25

    Солист рассказал, как оркестр начал играть на борту самолета

    Екатерина Земская, Кирилл Фролов

    Пассажиры, летевшие рейсом в Испанию, «очень живо» отреагировали на исполнение фрагмента симфонии Моцарта участниками проекта MusicAeterna. Об этом «360» рассказал солист коллектива Георгий Мансуров.

    Солист рассказал, как оркестр начал играть на борту самолета

    Судя по записи в группе MusicAeterna в Facebook, 19 апреля коллектив летел из Нижнего Новгорода в Мадрид. Пассажиры сняли играющих музыкантов на видео.

    По словам Мансурова, участники оркестра сыграли по просьбе пилота.

    «Мы исполнили сороковую симфонию Моцарта, первую часть, экспозицию — небольшой отрывок», — уточнил он.

    Фрагмент выбрали, поскольку это «одна из самых узнаваемых симфоний Моцарта, и эта музыка у всех вызывает положительный отклик», пояснил Мансуров.

    «Чувствовалось, что инструмент в воздухе как бы сжимается немножечко. И нужно ему давать чуть больше времени, чтобы он прозвучал», — добавил собеседник.

    Реакцию пассажиров он назвал потрясающей: «Все радовались и как-то очень живо встречали то, что мы делаем».

    «Было весело в любом случае и достаточно экстремально», — резюмировал музыкант.

    Коллектив MusicAeterna («Музыка и вечность») существует с 2004 года, его создал дирижер Теодор Курентзис. Основное время оркестр и хор MusicAeterna находятся в Санкт-Петербурге.