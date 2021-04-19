Солист рассказал, как оркестр начал играть на борту самолета

Пассажиры, летевшие рейсом в Испанию, «очень живо» отреагировали на исполнение фрагмента симфонии Моцарта участниками проекта MusicAeterna. Об этом «360» рассказал солист коллектива Георгий Мансуров.

Судя по записи в группе MusicAeterna в Facebook, 19 апреля коллектив летел из Нижнего Новгорода в Мадрид. Пассажиры сняли играющих музыкантов на видео.

По словам Мансурова, участники оркестра сыграли по просьбе пилота.

«Мы исполнили сороковую симфонию Моцарта, первую часть, экспозицию — небольшой отрывок», — уточнил он.

Фрагмент выбрали, поскольку это «одна из самых узнаваемых симфоний Моцарта, и эта музыка у всех вызывает положительный отклик», пояснил Мансуров.

«Чувствовалось, что инструмент в воздухе как бы сжимается немножечко. И нужно ему давать чуть больше времени, чтобы он прозвучал», — добавил собеседник.

Реакцию пассажиров он назвал потрясающей: «Все радовались и как-то очень живо встречали то, что мы делаем».

«Было весело в любом случае и достаточно экстремально», — резюмировал музыкант.

Коллектив MusicAeterna («Музыка и вечность») существует с 2004 года, его создал дирижер Теодор Курентзис. Основное время оркестр и хор MusicAeterna находятся в Санкт-Петербурге.