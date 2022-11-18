Культура 18 ноября 2022, 14:13 Солист Мариинского театра Гусейнов поделился эмоциями от номинации на премию «Онегин» Магеррам Гусейнов: мне приятно, что из стольких людей выбрали меня

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Солист Мариинского театра Магеррам Гусейнов в разговоре с изданием «Петербургский дневник» поделился эмоциями от номинации на национальную оперную премию «Онегин», вручение которой состоится 20 ноября в Петербурге.

По словам Гусейнова, для него это было полной неожиданностью.

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«Когда я об этом узнал, был приятно удивлен, не ожидал и уж точно не думал об этом. <…> Мне приятно, что из стольких людей выбрали меня, ведь премия означает, что тебя увидели, услышали, оценили…», — сообщил он.

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Артист признался, что у него нет цели собирать награды. Главное, что для него имеет значение, это непрерывная работа над собой.