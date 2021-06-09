Солист Måneskin рассказал о сексизме на Евровидении

Солист победившей на Евровидении группы Måneskin Дамиано Давид появлялся перед публикой в откровенных образах. Несмотря на это, его не осуждали. По словам исполнителя, критике чаще всего подвергаются женщины.

О нарядах Дамиано заговорила итальянская певица Эмма. Она также участвовала в Евровидении и столкнулась с волной осуждения из-за своего образа.

«В мое время меня растерзали после Евровидения из-за пары шорт. Дамиано вышел с обнаженным торсом и на каблуках, и никто ничего не сказал», — заявила она.

В ответ солист Måneskin признал, что женщин действительно чаще критикуют, чем мужчин. В качестве примера он привел отношение к себе и басистке Виктории Де Анжелис. По словам певца, если у него будет много секса, то его будут считать крутым, а девушку — распутной.

«Если я показываю свою силу, то я лидер, а Вик деспотичная выскочка, которая успешна лишь из-за своей сексуальности. Как мужчина, я имею привилегии. Преследования, с которыми я сталкиваюсь, несопоставимы с тем, через что проходят женщины», — пояснил Дамиано Vanity Fair.

Он добавил, что реакция на его образ связана только с внешним видом. Комментарии не имеют никакого отношения к профессионализму исполнителя.

Группа Måneskin стала победителем Евровидения-2021. Она представляла Италию с песней Zitti e buoni («Тихие и смирные»).