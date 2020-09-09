Сокуров назвал новые правила «Оскара» с ЛГБТ и расовыми меньшинствами «абсурдным механизмом»
Александр Сокуров рассказал «360», что новые стандарты вызывают лишь улыбку: «Это не имеет отношение к кинематографу». По его мнению, нововведения связаны с возникновением некого предприятия для выпуска визуального товара, где все расписано.
Создается абсурдный механизм. Это этап социополитического сумасшествияАлександр Сокуровкинорежиссер и сценарист.
Американская киноакадемия опубликовала новые требования. Теперь, чтобы номинироваться на «Оскар» в категории лучший фильм с 2024 года, нужно, чтобы в картине не менее 30% второстепенных ролей играли представители ЛГБТ, инвалиды, женщины, а также представители расовых или этнических групп. Помимо этого, новые правила коснулись производства и продвижение картин, обучения и стажировок.
Ранее Константин Бронзит прокомментировал новые стандарты Киноакадемии.