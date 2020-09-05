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    05 сентября 2020, 15:41

    «Сокровищница, защищенная рунами». Следы Янтарной комнаты нашли в бункере Отто Ляша

    Алена Макаренко

    Затопленное помещение с неопознанными объемными ящиками по соседству с открытыми комнатами обнаружили в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша. Это могут быть следы Янтарной комнаты. Находка принадлежит команде программы «Круиз-контроль», сообщил сайт телеканала «Звезда».
    «Сокровищница, защищенная рунами». Следы Янтарной комнаты нашли в бункере Отто Ляша

    Историк Сергей Трифонов полагает, что в них могут храниться части «восьмого чуда света», вывезенные немецкими солдатами.

    Бункер построен в начале 1945 года в качестве бомбоубежища от налетов авиации Британии. В стенах блиндажа был подписан акт о капитуляции Кенигсберга после взятия его советскими войсками. В помещениях на глубине семи метров под землей организован музей. Под ними скрывается еще один этаж, который не открыт до сих пор.

    Строение соединялось подземными ходами с Королевским замком, такими сведениями обладает историк. Оттуда немцы и могли вынести части Янтарной комнаты. В подтверждение своих слов Трифонов указал на ворота в одной из частей бункера.

    «На них 88 рун. Самое любопытное, что когда эти руны были переведены и трактованы бельгийскими специалистами, отдельные из них показали, что это самая настоящая сокровищница, защищенная этими руническими знаками», — рассказал исследователь.

    Трифонов несколько лет изучал подвал бункера, делал отверстия в стенах и пропускал через них зонд с видеокамерой на конце. Благодаря этому он выяснил, что рядом с открытыми комнатами находится еще одна, заполненная водой. В ней удалось разглядеть неопознанные ящики достаточно внушительных размеров — два метра на метр. Группа сфотографировала четыре штуки.

    Новости SMI.FM