Сокровища императора впервые привезли в Челябинск из Московского Кремля

Экспозиция представляет коллекцию украшений, холодного оружия и предметов быта народов Востока. Раньше сокровища хранились в хранилищах русских царей и императоров. Посмотреть на них можно будет до 7 февраля.

В день открытия выставки у входа посетителей встречали восточные стражники с алебардами. По залам перемещались люди в национальных костюмах народов Востока.

После Челябинска экспонаты отправятся в тур по всей стране.