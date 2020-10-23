Сокровища императора впервые привезли в Челябинск из Московского Кремля
Выставка «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля» открылась в Государственном историческом музее Южного Урала. Ценные вещи впервые привезли в Челябинск, пишет «Царьград».
Экспозиция представляет коллекцию украшений, холодного оружия и предметов быта народов Востока. Раньше сокровища хранились в хранилищах русских царей и императоров. Посмотреть на них можно будет до 7 февраля.
В день открытия выставки у входа посетителей встречали восточные стражники с алебардами. По залам перемещались люди в национальных костюмах народов Востока.
После Челябинска экспонаты отправятся в тур по всей стране.