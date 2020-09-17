Сокровища авангарда показали в Екатеринбурге. Картины потерялись 100 лет назад

Спустя сто лет картины нашел искусствовед, исследователь русского авангарда Андрей Сарабьянов. Он обнаружил произведения в подвалах краеведческого музея Яранска в Кировской области.

«Что удалось открыть там? Во-первых, те известные имена, о которых знает любой, кто интересуется изобразительным искусством: Василий Кандинский, Александр Родченко, Варвара Степанова — художники первого ряда русского авангарда, произведения которых стоят миллионы долларов. Каждая находка — сенсация», — рассказал Сарабьянов.

Все эти экспонаты входили в крупную передвижную выставку. Сто лет назад работник Народного комиссариата просвещения Евгений Медведев собрал 355 полотен русских авангардистов и повез в глубинку. С помощью выставки он хотел поднять культурный уровень местных жителей. Шедевры авангардизма мужчина перевозил на телеге.

Одна из остановок в его маршруте — Яранск. Тогда город застал сильный голод, а вскоре и холода, дороги засыпало снегом. Телега с художественными ценностями застряла в Яранске сначала на зиму, а потом и на сто лет.

В нынешнем веке вместе с картинами отыскали и каталог. В нем перечислены все 355 картин, но из них удалось найти 85. Остальные произведения искусства заменили подобными работами тех же мастеров авангарда.

«За 2020–2021 год мы отсмотрели картины, какие могли бы быть показаны на этой выставке по неким похожим названиям. Таким образом отбирались произведения. То есть, если Князев участвовал пейзажем, то мы отсмотрели пейзаж 20 года и показали его на выставке», — рассказала директор Вятского художественного музея имени Васнецовых Анна Шакина.

По ее словам, подобного не могут вспомнить даже опытные искусствоведы.

Выставка в Екатеринбурге будет открыта до 21 января 2021 года. После этого она, как и век назад, отправится в другие города России — но уже не на телеге.