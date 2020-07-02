«Союзмультфильму» пришлось отказаться от продолжения «Малыша и Карлсона»

«Союзмультфильм» не смог урегулировать вопрос по авторским правам с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен, придумавшей Карлсона.

Со времени возрождения киностудии в 2017 году ее сотрудники вернули более 90% прав на использование аудиовизуальных образов и мультфильмов «золотой коллекции». Однако у наследников Линдгрен свое представление о способах контроля прав на «Малыша и Карлсона, который живет на крыше», отметила Слащева.

При этом Россия — единственная страна, где Карлсона превратили в эмпатичного персонажа, вредного, но позитивного и всеми любимого, написал сайт NEWS.ru.

«Нигде больше — в других странах, где покупались лицензии — это не удалось», — добавила Слащева.

Мультфильм «Малыш и Карлсон» (1968) снял режиссер Борис Степанцев. Главных героев озвучили Клара Румянова и Василий Ливанов. В 1970 году состоялась премьера продолжения «Карлсон вернулся».