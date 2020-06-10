«Союзмультфильму» исполнилось 84 года

Студии «Союзмультфильм» исполнилось 84 года. Подарившая нам «Простоквашино» и «Ну, погоди!» студия была создана 10 июня 1936 года.

Работа продолжается и сейчас. Несмотря на ситуацию с пандемией, аниматоры рисуют удаленно и за два с половиной месяца завершили производство 28 серий мультфильмов, рассказали в пресс-службе «Союзмультфильма».

«Творческие группы подготовили 50 сценариев, а также записали голоса актеров для озвучки персонажей», — пояснила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Все эти годы студия вела плодотворную работу по обновлению лент и созданию новых сюжетов и персонажей. 1 июня 2020 года вышел мультфильм «Зебра в клеточку». Также внимание зрителей захватил ремейк известного мультфильма «Простоквашино», который собрал суммарно 160 миллионов просмотров на YouTube.

По словам Юлианы Слащевой, перезапуск известных мультфильмов помог студии обрести новых партнеров и наладить финансовое положение. В 2020 году запланировано несколько премьер: детективный мультфильм, созданный совместно с писательницей Дарьей Донцовой, «Тайны медовой долины» и обновленный «Ну, погоди!».