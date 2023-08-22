22 августа 2023, 14:10
«Союзмультфильм» занялся разработкой мобильных игр
«Союзмультфильм» сделает персонажей «Простоквашино» героями мобильных игр
Киностудия «Союзмультфильм» занялась разработкой развивающих мобильных игр для дошкольников. По мотивам мультсериалов выпустят семь приложений, сообщил «Интерфакс».
За основу будущих мобильных игр возьмут современные мультсериалы студии, а именно «Оранжевая корова», «Енотки», «Умка», «Ну, погоди! Каникулы» и «Простоквашино». Их персонажи помогут детям освоить счет, узнать об окружающем мире и развить эрудицию. Всего выйдут семь игр.
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Разработку приложений запустили с компанией «КБ Продакшн». Она получила на реализацию проекта грант Института развития интернета.
Хитом 2023 года стала новая картина «Союзмультфильма» — полнометражный «Чебурашка». В первый же день проката она поставила рекорд по кассовым сборам. Депутат Госдумы Дмитрий Певцов раскритиковал ленту за скрытое влияние не мировоззрение детей и много характерных для западного кино приемов. «Известия» сообщили, что по телевидению фильм покажут в Новый год.
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