Культура 22 августа 2023, 14:10 «Союзмультфильм» занялся разработкой мобильных игр «Союзмультфильм» сделает персонажей «Простоквашино» героями мобильных игр РИА «Новости»

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Киностудия «Союзмультфильм» занялась разработкой развивающих мобильных игр для дошкольников. По мотивам мультсериалов выпустят семь приложений, сообщил «Интерфакс».

За основу будущих мобильных игр возьмут современные мультсериалы студии, а именно «Оранжевая корова», «Енотки», «Умка», «Ну, погоди! Каникулы» и «Простоквашино». Их персонажи помогут детям освоить счет, узнать об окружающем мире и развить эрудицию. Всего выйдут семь игр.

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Разработку приложений запустили с компанией «КБ Продакшн». Она получила на реализацию проекта грант Института развития интернета.

Хитом 2023 года стала новая картина «Союзмультфильма» — полнометражный «Чебурашка». В первый же день проката она поставила рекорд по кассовым сборам. Депутат Госдумы Дмитрий Певцов раскритиковал ленту за скрытое влияние не мировоззрение детей и много характерных для западного кино приемов. «Известия» сообщили, что по телевидению фильм покажут в Новый год.