«Союзмультфильм» выпустил мультсериал «Крутиксы»

«Союзмультфильм» показал премьеру мультсериала «Крутиксы» в кинотеатре Формула Кино в Центральном детском магазине. Об этом сообщило издание INC-news.

Председатель правления студии Юлиана Слащева рассказала, что героями мультфильма стали персонажи комиксов.

«„Крутиксы“ транслируют простую истину: быть супергероем — совсем не значит обладать суперспособностями. Достаточно уметь проявлять доброту, храбрость и отзывчивость, заботиться о друзьях и окружающем мире», — рассказала она.

Герои сериала — это животные, которые учатся в Звездной Академии и борются с несправедливостью во всем мире.

Сериал выйдет для зрителей 10 октября.

Ранее Слащева рассказала, что студия не планирует выпускать мультфильмы для взрослых. Она пояснила, что такой контент не пользуется популярностью, поэтому это невыгодно. По данным Слащевой, сейчас наиболее востребованы мультфильмы для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

«Сегодня мы настоящая фабрика по производству анимационного контента, одновременно у нас в работе сейчас находится 16 анимационных сериалов и три полных метра, в разработке еще три», — поделилась Слащева.