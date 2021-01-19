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    19 января 2021, 12:43

    «Союзмультфильм» выбрал актера для голоса Котенка из «Ну, погоди!»

    Анатолий Минкин

    Студия «Союзмультфильм» назвала имя актера, чьим голосом заговорит Котенок из перезапуска «Ну, погоди!». Им стал юный москвич Эван Котляров. Об этом говорится в сообщении студии в Instagram.
    «Союзмультфильм» выбрал актера для голоса Котенка из «Ну, погоди!»

    Актера выбрали из 12 претендентов, которые вошли в шорт-лист. Остальных включили в специальную базу и пригласят для участия в других проектах.

    «Творческая группа „Ну, погоди!“ сочла, что именно Эвану удалось лучше всего передать характер милого и отважного персонажа, главной отличительной чертой которого является способность оказываться не в том месте не в то время», — рассказала генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

    Эван зрителям уже знаком. В 2018 году он принимал участие в шоу «Лучше всех» на Первом канале, где предстал как «самый юный психолог».

    Принять участие в кастинге мог любой желающий старше шести лет. Для этого нужно было на камеру записать несколько фраз Котенка и опубликовать на своей странице в Instagram или во «ВКонтакте» с хештегом #ХочувНуПогоди. На рассмотрение поступило более тысячи заявок, отправленных как профессиональными актерами, так и начинающими талантами. В лонг-лист отобрали 185 участников, из которых до финала дошли только 12 человек.

    Премьера перезапуска «Ну, погоди!» пройдет зимой этого года. Заяц заговорит голосом телеведущего Дмитрия Хрусталева, а Волка озвучит Гарик Харламов. Первые серии расскажут о приключениях героев на отдыхе. Новый цикл назвали «Ну, погоди! Каникулы».

    Новый мультфильм создают в технике 3D. Кроме Котенка, в сериале появились Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля. Всего запланирован выход 52 серий, рассчитанных на детей от шести до восьми лет.