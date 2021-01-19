«Союзмультфильм» выбрал актера для голоса Котенка из «Ну, погоди!»

Актера выбрали из 12 претендентов, которые вошли в шорт-лист. Остальных включили в специальную базу и пригласят для участия в других проектах.

«Творческая группа „Ну, погоди!“ сочла, что именно Эвану удалось лучше всего передать характер милого и отважного персонажа, главной отличительной чертой которого является способность оказываться не в том месте не в то время», — рассказала генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

Эван зрителям уже знаком. В 2018 году он принимал участие в шоу «Лучше всех» на Первом канале, где предстал как «самый юный психолог».

Принять участие в кастинге мог любой желающий старше шести лет. Для этого нужно было на камеру записать несколько фраз Котенка и опубликовать на своей странице в Instagram или во «ВКонтакте» с хештегом #ХочувНуПогоди. На рассмотрение поступило более тысячи заявок, отправленных как профессиональными актерами, так и начинающими талантами. В лонг-лист отобрали 185 участников, из которых до финала дошли только 12 человек.

Премьера перезапуска «Ну, погоди!» пройдет зимой этого года. Заяц заговорит голосом телеведущего Дмитрия Хрусталева, а Волка озвучит Гарик Харламов. Первые серии расскажут о приключениях героев на отдыхе. Новый цикл назвали «Ну, погоди! Каникулы».

Новый мультфильм создают в технике 3D. Кроме Котенка, в сериале появились Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля. Всего запланирован выход 52 серий, рассчитанных на детей от шести до восьми лет.