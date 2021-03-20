«Союзмультфильм» впервые снимет мультсериал по детским комиксам

«Союзмультфильм» снимет мультсериал «Крутиксы» по сюжету детских комиксов. Это будет первый опыт студии по созданию сериала на основе сюжета популярного комикса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.

«В настоящее время в разработке киностудии „Союзмультфильм“ находится мультсериал „Крутиксы“ — проект участвовал в питчинге киностудии, который состоялся в рамках Суздальского анимационного фестиваля 2020 года», — рассказали в студии.

В основу проекта легли одноименные популярные комиксы компании Bubble. Для «Союзмультфильма» создание мультсериала по комиксам — первый опыт такого рода.

Мультсериал создадут в технике 2D. Аудитория — дети шести-восьми лет. Запланирован выход 26 серий по 11 минут каждая. Когда авторы представят зрителям новый сериал, пока не известно.

«Крутиксы» — ежемесячный журнал комиксов, который издательство Bubble выпускало в России с 2017 по 2018 год. В нем рассказывали о похождениях зверей-супергероев.

Ранее «Союзмультфильм» решил запустить свой неэфирный детский телеканал. Для этого нужно получить лицензию Роскомнадзора. Сейчас у студии есть документы на телеканал «Союзмультфильм ТВ».