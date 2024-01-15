Культура 15 января 2024, 11:42 «Союзмультфильм» восстановит 10 анимаций военных и послевоенных лет «Союзмультфильм» восстановит 10 мультфильмов 40-х годов к 80-летию Победы РИА «Новости»

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К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Союзмультфильм» восстановит 10 анимаций 40-х годов. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе киностудии.

«К 80-летию Победы к Великой Отечественной войне „Союзмультфильм“ восстановит для широкого показа анимационные ленты, которые были созданы в годы боевых действий и в послевоенное время», — указали в студии.

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Пока список картин для восстановления только формируют. Необходимо устранить технические дефекты кадров, которые образовались из-за старости. Всего восстановят 10 мультфильмов. После реставрации картины покажут в кинотеатрах.

Как отметила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева, в последнее время «Союзмультфильм» изучает и занимается популяризацией классического наследия. Специально для этого в структуре киностудии создали особый отдел.

В конце декабря «Союзмультфильм» выпустил музыкальную анимацию «Принцессы. Сказочный голос». В картине собрали популярных героинь, таких как Золушка, Дюймовочка, Принцесса из «Бременских музыкантов» и Забава из «Летучего корабля».