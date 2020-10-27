«Союзмультфильм» создаст мультсериал вместе с индийской компанией

По сюжету картины «Инопланетяне в моем рюкзаке» существа прилетают на Землю, чтобы озеленить ее. Они прибывают с планеты с очень хорошими экологическими условиями.

Эксперты считают, что благодаря коллаборации с иностранными коллегами, мультфильму удастся получить признание на международном уровне, сообщил сайт «Русская планета».

«Определяющим моментом этого сотрудничества стали те ценности, которые транслирует мультсериал: анимация — лучший способ рассказать детям простым языком о сложных вещах», — отметила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Уточняется, что над сценарием работают Джеймс Дрисколл и Роберт Ли. Они являются авторами истории «Город башмачков» и франшизы «Пожарный Сэм». Планируется выпустить 52 серии по 11 минут каждая. Специалисты из Индии создадут 32 серии, а за нашими мультипликаторами 13 эпизодов.