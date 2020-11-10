«Союзмультфильм» снимет полнометражный детектив по сценарию Донцовой

Продюсер Юлия Осетинская рассказала, что картина будет снята в оригинальном для отечественного детского кино жанре комедийного приключенческого детектива. Она отметила, что Донцова не впервые работает над созданием сценариев к таким лентам.

Например, в сентябре этого года прошла премьера сериала «Тайны медовой долины». Анимационный фильм «Золотой улей» ориентирован на широкую семейную аудиторию. В настоящий момент дата премьеры неизвестна.

Ранее Донцова опровергла появившуюся в Сети информацию о своей смерти от коронавируса. Она рассказала, что находится в медицинском учреждении и чувствует себя хорошо. Женщина порадовала поклонников своего творчества новостью о том, что продолжает работать над новой книгой про Евлампию Романову. Писательница попросила пользователей Интернета не волноваться о ее здоровье.