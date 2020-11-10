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    10 ноября 2020, 18:39

    «Союзмультфильм» снимет полнометражный детектив по сценарию Донцовой

    Полина Петрова

    Российская киностудия «Союзмультфильм» снимет полнометражный фильм по сценарию писательницы Дарьи Донцовой. Работа над проектом под названием «Золотой улей» уже началась, сообщил сайт «Экономика сегодня».
    «Союзмультфильм» снимет полнометражный детектив по сценарию Донцовой

    Продюсер Юлия Осетинская рассказала, что картина будет снята в оригинальном для отечественного детского кино жанре комедийного приключенческого детектива. Она отметила, что Донцова не впервые работает над созданием сценариев к таким лентам.

    Например, в сентябре этого года прошла премьера сериала «Тайны медовой долины». Анимационный фильм «Золотой улей» ориентирован на широкую семейную аудиторию. В настоящий момент дата премьеры неизвестна.

    Ранее Донцова опровергла появившуюся в Сети информацию о своей смерти от коронавируса. Она рассказала, что находится в медицинском учреждении и чувствует себя хорошо. Женщина порадовала поклонников своего творчества новостью о том, что продолжает работать над новой книгой про Евлампию Романову. Писательница попросила пользователей Интернета не волноваться о ее здоровье.