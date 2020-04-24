«Союзмультфильм» решил забрать у Японии права на Чебурашку
По словам председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, предыдущее руководство продало права японской компании 16 лет назад. Нынешний менеджмент оспаривает этот контракт.
«Мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев», — сказала Слащева.
При этом для решения разногласий по договору нужно обращаться в японский суд, а это требует серьезных затрат, добавила топ-менеджер. Другой вариант — попытаться получить права с помощью российских властей.
В ближайшее время студия намерена «серьезно заняться вопросом возврата прав», добавила Слащева.
Ранее в Японии выпустили мультфильм про Чебурашку и Крокодила Гену. Японская студия заявляла, что владеет правами на этих героев до 2023 года.
Сын создателя советских мультфильмов про Чебурашку Романа Качанова режиссер Роман Качанов-младший заявил порталу Kliker, что права после смерти его отца продал японцам Эдуард Успенский.
«Японцы не звери — они и „Союзмультфильму“, и престарелым художникам что-то на жизнь подбросили», — рассказал режиссер.
По его мнению, продолжение советских мультфильмов не стоило делать ни японцам, ни отечественной студии, но иностранные мультипликаторы все-таки работают лучше.