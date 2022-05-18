«Союзмультфильм» рассказал о работе над новыми лентами

Киностудия «Союзмультфильм» сейчас работает над двумя полнометражными анимационными лентами. Об этом в ходе дискуссии на просветительском марафоне «Новые горизонты» рассказала генеральный продюсер студии Юлия Осетинская. По ее словам, в планах компании — выпуск минимум одного полнометражного проекта в год. Слова продюсера процитировало РИА «Новости».

«У нас в планах выпускать как минимум по одному фильму в год. Сейчас у нас запущено в производстве два полнометражных фильма, и, может быть, порадуем вас еще чем-нибудь в этом году, может быть, в следующем», — сказала Осетинская.

Она добавила, что сейчас у студии есть еще идеи как минимум пяти историй, из которых три уже в сценариях. При этом Осетинская отметила, что на создание полнометражного мультфильма уходит очень много времени. Например, подготовка мультфильма «Суворов. Великое путешествие» заняла восемь лет. По словам продюсера, такие сроки — нормальная история для всей мировой анимации.

«Для мирового анимационного рынка восемь лет — это нормальная история. Восемь лет, 10, даже и больше есть. От идеи до финального воплощения проходит большое количество времени, один сценарий можно создавать года три», — сказала Осетинская.

Ранее стало известно, что полнометражный мультфильм «Суворов: Великое путешествие» выйдет в российский прокат 1 мая. Созданная в формате 3D лента расскажет о молодом солдате Грише из полка Александра Суворова. Действие происходит во время Швейцарского похода.