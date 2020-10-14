«Союзмультфильм» рассказал о планах создать детские шоу

Киностудия «Союзмультфильм» собирается создать на базе своего канала на YouTube площадку для реализации новых проектов собственного производства. Это могут быть детские шоу с персонажами из мультфильмов.

«В настоящее время „Союзмультфильм“ разрабатывает актуальную стратегию развития собственных ресурсов на YouTube, и, помимо новых серий наших проектов, а также авторских короткометражных фильмов, мы рассматриваем возможность размещения на канале эксклюзивных видео», — цитирует ТАСС директора «Союзмультфильма» Бориса Машковцева.

Среди примеров эксклюзивных видео представители компании назвали разговорные и музыкальные детские шоу с персонажами «Союзмультфильма».

Кроме того, на YouTube-канале будут размещать новые серии «Простоквашино», «Оранжевой коровы», «Зебры в клеточку» и других проектов. Студия не исключает, что в будущем может завести несколько каналов на платформе для разных проектов. На этих каналах можно взаимодействовать с блогерским сообществом и ставить эксперименты с новыми форматами.