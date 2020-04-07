«Союзмультфильм» рассказал, какие мультфильмы популярны у россиян на самоизоляции

Мультфильм «Простоквашино» пользуется огромной популярностью у россиян, оставшихся дома на самоизоляции. Его посмотрели более пяти миллионов раз на YouTube. «Союзультфильм» назвал и других фаворитов зрителей.

Как сообщили в пресс-службе компании, «Оранжевая корова» оказалась на втором месте. Приключения мамы, папы и двух телят Бо и Зо собрали свыше двух миллионов просмотров. Об этом написала «Российская газета».

Часто смотрят «Ну, погоди!», мультфильмы «Хочу жить в зоопарке» и «Даша и людоед». За последние недели любители мультиков провели на канале «Союзмультфильма» больше четырех миллионов часов.

При этом в марте создатели детских мультфильмов запустили фестиваль «Союзмульткарантин». У зрителей появилась возможность посмотреть авторское короткометражное кино. Анимационные фильмы публикуют на платформе Vimeo ежедневно в течении марта — апреля. Всего организаторы хотят показать более 60 картин.

Ранее стало известно, какие фильмы россияне смотрят во время режима самоизоляции. Фаворитом стала картина Стивена Содерберга «Заражение» 2011 года. События в ней очень напоминают те, что происходят сейчас в мире во время пандемии.