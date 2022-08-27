«Союзмультфильм» рассказал, какие фильмы хотят смотреть россияне

У россиян популярны комедии и семейные фильмы с приключениями. Об этом РИА «Новости» рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» и генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.

«В первую очередь есть запрос на комедии, а также фильмы приключенческого жанра, ориентированные именно на семейную аудиторию: совместное смотрение сейчас востребовано как никогда. И это та ниша, куда „целятся“ и „Союзмультфильм“, и киностудия им. М. Горького», — заявила она.

У подростков еще популярно «фэнтези с элементами хоррора», но «на нашем же рынке таких картин пока единицы». А также, как и в последние 10 лет, не падает спрос на сериалы любого жанра.

Ранее генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая рассказала, что в будущем организация может восполнить отсутствие европейских и американских фильмов лентами из Турции, Китая, Индии, Южной Кореи и других стран. По ее словам, нужно восстановить связи с азиатскими студиями — режиссерам оттуда есть что предложить российским зрителям.