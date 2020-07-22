«Союзмультфильм» работает над сериалом про медвежонка Умку

«Союзмультфильм» работает над новым сериалом про приключения медвежонка Умки. На сегодня уже созданы типажи персонажей и придуман характер их взаимоотношений.

Об этом рассказал РИА «Новости» директор киностудии Борис Машковцев.

«В настоящее время в рамках работы над проектом создана система персонажей, их типажи, характер взаимоотношений и ведется сценарная разработка проекта» — рассказал Машковцев. Он также добавил, что участием в проекте заинтересовались как российские, так и зарубежные партнеры.

Мультфильм «Умка» вышел в 1969 году. Автором оригинальной истории и сценария стал писатель Юрий Яковлев. Режиссерами выступили Владимир Попов и Владимир Пекарь.

В марте стало известно, что «Союзмультфильм» выпустит 26-серийный сериал про приключения медвежонка Умки.

В декабре 2019 года «Союзмультфильм» снял продолжение истории про белого медвежонка и его друга. Киностудия тогда подчеркивала, что новая серия «расскажет о важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений».