«Союзмультфильм» работает над сериалом про медвежонка Умку
Об этом рассказал РИА «Новости» директор киностудии Борис Машковцев.
«В настоящее время в рамках работы над проектом создана система персонажей, их типажи, характер взаимоотношений и ведется сценарная разработка проекта» — рассказал Машковцев. Он также добавил, что участием в проекте заинтересовались как российские, так и зарубежные партнеры.
Мультфильм «Умка» вышел в 1969 году. Автором оригинальной истории и сценария стал писатель Юрий Яковлев. Режиссерами выступили Владимир Попов и Владимир Пекарь.
В марте стало известно, что «Союзмультфильм» выпустит 26-серийный сериал про приключения медвежонка Умки.
В декабре 2019 года «Союзмультфильм» снял продолжение истории про белого медвежонка и его друга. Киностудия тогда подчеркивала, что новая серия «расскажет о важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений».