«Союзмультфильм» прокомментировал удаление их мультфильмов с YouTube

По из данным, они переносят известные мультики на платформы онлайн-кинотеатров. Это нужно, чтобы защитить их от контрактного копирования.

«Классическая коллекция киностудии ‘’Союзмультфильм’’ по-прежнему доступна в сети интернет, однако сейчас будет постепенно меняться формат ее просмотра», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что мультфильмы будут доступны на различных российских видеосервисах, некоторые из них буду платные.

Многие советские мультики можно посмотреть на платформе Premier. Некоторые из них можно посмотреть без подписки, в том числе «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Карлсон», «Умка», «Чебурашка» и другие. Весь пакет, в котором около тысячи мультиков можно приобрести по подписке за 129 рублей в месяц.

«В новом году различные коллекции картин киностудии ‘’Союзмультфильм’’ будут также доступны и на других видеосервисах», — заключили в пресс-службе.