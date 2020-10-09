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    09 октября 2020, 18:44

    «Союзмультфильм» прокомментировал удаление их мультфильмов с YouTube

    Дарья Морозова

    Киностудия «Союзмультфильм» рассказала, зачем удалила советские мультфильмы с YouTube. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу компании.

    По из данным, они переносят известные мультики на платформы онлайн-кинотеатров. Это нужно, чтобы защитить их от контрактного копирования.

    «Классическая коллекция киностудии ‘’Союзмультфильм’’ по-прежнему доступна в сети интернет, однако сейчас будет постепенно меняться формат ее просмотра», — рассказали в пресс-службе.

    Там добавили, что мультфильмы будут доступны на различных российских видеосервисах, некоторые из них буду платные.

    Многие советские мультики можно посмотреть на платформе Premier. Некоторые из них можно посмотреть без подписки, в том числе «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Карлсон», «Умка», «Чебурашка» и другие. Весь пакет, в котором около тысячи мультиков можно приобрести по подписке за 129 рублей в месяц.

    «В новом году различные коллекции картин киностудии ‘’Союзмультфильм’’ будут также доступны и на других видеосервисах», — заключили в пресс-службе.