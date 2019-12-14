«Союзмультфильм» представил продолжение «Умки»

«Мне кажется, „Умка“ не стареет, несмотря на то, что прошло уже почти 50 лет с момента создания фильма. Мы с тревогой и с надеждой ожидаем реакцию зрителей», — рассказал замминистра культуры Павел Степанов.

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«Союзмультфильм» развивает новых персонажей, но «Умку» киностудия не думает забывать. По словам чиновника, Министерство культуры поддерживает подобные начинания киностудии.

Гендиректор «Союзмультфильма» Юлиана Слащева напомнила, что в Советском Союзе студия не создавала сериалы. От презентации одного фильма до другого иногда приходилось ждать по два-три года. В случае же с «Умкой» прошло больше 50 лет.

«Я считаю, что мультфильм у нас получился. Он такой же трогательный, такой же милый, передает все те же ценности, которые закладывались в „Умку“ его создателями 50 лет назад», — отметила Слащева.

Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев считает этот мультфильм о белом медвежонке важным для самой студии. Он рассматривает «Умку» не только как кино про медведей и экологическое мышление, но и мультфильм про семью. «Союзмультфильм» насчитывает 80-летнюю историю, на студии работают династии. Бывали случаи, когда перед созданием нового «Умки» мультипликаторы нынешнего поколения приходили к своим родителям за «благословением».

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Третья часть «Умки» появится на официальном канале «Союзмультфильма» в YouTube 23 декабря.

Первая часть мультфильма вышла 1969 году. Второй мультфильм «Умка ищет друга» студия представила в 1970-м. В продолжении юные зрители узнают, смог ли самый «искренний и смелый полярный мишка» встретиться с мальчиком.