Культура 30 декабря 2022, 13:31 «Союзмультфильм» получил награды двух фестивалей в Испании за короткометражку «Союзмультфильм»: короткий метр «Мой друг тигр» победил на двух фестивалях в Испании

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Мультикаплиционный короткий метр «Мой друг тигр» от «Союзмультфильма» победил на двух фестивалях в Испании. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказали сотрудники пресс-службы киностудии.

Наград удостоилась работа режиссера Татьяны Киселевой.

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«На Международном кинофестивале для детей и молодежи Zinetxiki Zinemaldia Festival 2022 в городе Бильбао семиминутная лента стала победителем в категории короткометражных фильмов для детей старше пяти лет», — рассказали представители «Союзмультфильма».

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Вторую награду работе Киселевой присудили на ежегодном кинофестивале для детей и молодежи Gaztefilm Fest 2022. Он прошел в городе Витория-Гастейс. Члены жюри решили, что мультфильм из России достоин звания лучшего короткометражного фильма.

Сюжет работы Киселевой построен на дружбе девочки и тигра. Главные герои неразлучны с самого детства. Однако в определенный момент одному из них приходится покинуть свой дом и оставить лучшего приятеля.