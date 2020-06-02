«Союзмультфильм» планирует создавать проекты для подростков

По его словам, «это довольно необычный и смелый эксперимент, поскольку на российском медиарынке крайне мало фильмов для этой аудитории: отечественное телевидение пока недостаточно под неё адаптировано».

«То есть, для дошкольников есть тематические каналы, для взрослых есть, а для школьников нет. Получается, что этот возрастной сегмент „выпадает“», — пояснил Машковцев.

Он рассказал, что «подростковая аудитория предпочитает интернет, поэтому „Союзмультфильм“ пошёл на эксперимент, выпустив два проекта в сети — „Пиратская школа“ и „ Приключения Пети и Волка“ от создателя „Атомного леса“ и „Смешариков“ Алексея Лебедева».

«Это значит, что мы хотим двигаться в сторону других аудиторий, и сделать так, чтобы проекты „Союзмультфильма“ сопровождали наших зрителей в любом возрасте», — заключил Машковцев.