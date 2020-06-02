    02 июня 2020, 12:14

    «Союзмультфильм» планирует создавать проекты для подростков

    Дарья Морозова

    Студия «Союзмультфильм» «исследует тему подростковых фильмов», чтобы начать создавать работы для более взрослой аудитории. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на генерального директора студии Бориса Машковцева.

    По его словам, «это довольно необычный и смелый эксперимент, поскольку на российском медиарынке крайне мало фильмов для этой аудитории: отечественное телевидение пока недостаточно под неё адаптировано».

    «То есть, для дошкольников есть тематические каналы, для взрослых есть, а для школьников нет. Получается, что этот возрастной сегмент „выпадает“», — пояснил Машковцев.

    Он рассказал, что «подростковая аудитория предпочитает интернет, поэтому „Союзмультфильм“ пошёл на эксперимент, выпустив два проекта в сети — „Пиратская школа“ и „ Приключения Пети и Волка“ от создателя „Атомного леса“ и „Смешариков“ Алексея Лебедева».

    «Это значит, что мы хотим двигаться в сторону других аудиторий, и сделать так, чтобы проекты „Союзмультфильма“ сопровождали наших зрителей в любом возрасте», — заключил Машковцев.