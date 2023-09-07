Культура 07 сентября 2023, 11:24 «Союзмультфильм»: перезапуск советских мультфильмов — обычная история для мировой индустрии

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В медиа-холдинге «Союзмультфильм» рассказали, что перезапуск советских мультфильмов является обычной историей для мировой киноиндустрии. Многие россияне воспринимают эту новость негативно, поскольку имеют сильную эмоциональную привязанность к старым кинокартинам, написало ИА RuNews24.ru.

Во всем мире кинематографисты переставляют своих героев местами, направляя их из одной вселенной в другую, и это нормальный процесс.

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«Дональду Даку 90 лет, он до сих пор преображается, появляется в полных метрах. И если сравнить его с первыми появлениями в начале того века, то мы увидим кардинальные изменения», — отметили в пресс-службе холдинга.