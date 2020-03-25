«Союзмультфильм» опубликовал на YouTube мультсериал «Пиратская школа»

Создатели решили, что главные персонажи мультфильма будут жить на Пиратском острове и заниматься в Пиратской школе. Герои получили имена Киль, Фитиль и Бобо.

По сюжету сериала, троица лучших друзей знакомится с окружающим миром, периодически оказываясь в непривычных ситуациях. Основными темами, которые затрагивает «Пиратская школа», стали взаимоотношения школьников с учителями, другими учениками и родителями.

Первую часть многосерийного мультфильма назвали «Скрытый талант». Посмотрев ее, зритель узнает о некоторых скрытых подробностях нашей жизни.

Режиссером первого эпизода был российский сценарист и кинопродюсер Алексей Лебедев. Он известен как один из создателей и ведущий сценарист анимационного сериала «Смешарики». Лебедев также сыграл большую роль в производстве сериалов «Атомный лес» и «Приключения Пети и Волка».

Всего на Youtube должны появиться 11 эпизодов «Пиратской школы».