    25 марта 2020, 10:53

    «Союзмультфильм» опубликовал на YouTube мультсериал «Пиратская школа»

    Ольга Ситникова

    Советская и российская государственная киностудия «Союзмультфильм» поделилась с интернет-пользователями первым эпизодом «Пиратской школы». Новый мультипликационный сериал появился на YouTube-канале студии. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Создатели решили, что главные персонажи мультфильма будут жить на Пиратском острове и заниматься в Пиратской школе. Герои получили имена Киль, Фитиль и Бобо.

    По сюжету сериала, троица лучших друзей знакомится с окружающим миром, периодически оказываясь в непривычных ситуациях. Основными темами, которые затрагивает «Пиратская школа», стали взаимоотношения школьников с учителями, другими учениками и родителями.

    Первую часть многосерийного мультфильма назвали «Скрытый талант». Посмотрев ее, зритель узнает о некоторых скрытых подробностях нашей жизни.

    Режиссером первого эпизода был российский сценарист и кинопродюсер Алексей Лебедев. Он известен как один из создателей и ведущий сценарист анимационного сериала «Смешарики». Лебедев также сыграл большую роль в производстве сериалов «Атомный лес» и «Приключения Пети и Волка».

    Всего на Youtube должны появиться 11 эпизодов «Пиратской школы».