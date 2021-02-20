«Союзмультфильм» назвал дату премьеры полнометражного фильма о Чебурашке

В первый день 2023 года в прокат выйдет полнометражная семейная комедия о Чебурашке. Фильм снимет режиссер «Последнего богатыря» Дмитрий Дьяченко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильма».

«Полнометражный художественный фильм о Чебурашке, который „Союзмультфильм“ разрабатывает совместно с кинокомпанией Yellow, Black and White, планируется к выходу 1 января 2023 года», — приводит агентство текст сообщения киностудии.

В пресс-службе отметили, что «Союзмультфильм» примет активное участие в создании комедии на всех этапах производства. На студии проследят за соответствием образа Чебурашки. Любимого мультипликационного героя «оживят» при помощи современных компьютерных технологий и вставят в фильм методом совмещения Full CG.

Как рассказали в «Союзмультфильме», за сценарий картины взялись авторы трилогии «Последний богатырь». Съемки начнутся уже в этом году.

Под Новый год на видеоплатформе Start состоялась премьера праздничной серии о приключениях крокодила Гены и Чебурашки. Песню для этого мультика Леонид Агутин, Чебурашку озвучила его жена Анжелика Варум, а крокодила Гену — актер Леонид Ярмольник.