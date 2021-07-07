Союзмультфильм договорился о сотрудничестве с НГУАДИ

Киностудия «Союзмультфильм» договорилась о партнерстве с Новосибирским государственным университетом архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова. Об этом сообщила «ФедералПресс».

«Это соглашение важно для Новосибирска, потому что хочется привнести в эту сферу что-то свое, сибирское. Воспользоваться нашим научным потенциалом, создать проекты и продукты на стыке искусства, математики, достижений наших ученых», — прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Теперь студенты университета смогут создавать для «Союзмультфильма» кадры на начальных этапах мультипликационного производства. Таким образом, они получат новые знания.

«Мы хотим, чтобы ребята почувствовали свою востребованность здесь, в Новосибирске. Они могут работать с очень серьезными режиссерами, сценаристами», — отметила ректор университета Наталья Багрова.

Председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина заявила, что на данный момент отрасль анимации очень динамично развивается. По ее словам, у России есть все шансы занять лидирующие позиции в данной сфере.