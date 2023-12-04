Важное 04 декабря 2023, 15:02 Союз театральных деятелей России возглавил Владимир Машков Новым председателем Союза театральных деятелей России стал Владимир Машков РИА «Новости»

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Народный артист Владимир Машков сменил Александра Калягина на посту председателя Союза театральных деятелей России. Об этом со ссылкой на своего корреспондента на внеочередном съезде организации сообщило РИА «Новости».

В итоговый список кандидатов на пост председателя объединения, кроме Машкова, вошли народные артисты России Андрей Борисов и Александр Лазарев, директор театра Вахтангова Кирилл Крок, а также генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.

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Однако голосование не проводили, потому что все кандидаты взяли самоотводы, заранее отдав победу Владимиру Машкову.

Ранее пост председателя Союза театральных деятелей России возглавлял народный артист, актер и режиссер Александр Калягин.

В конце октября по итогам заседания секретариата организации он опубликовал обращение с призывом провести внеочередной съезд для переизбрания нового председателя и секретариата объединения. Калягин пояснил, что всю работу Союза нужно переосмыслить и избавиться от всех недостатков.

Новый председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков с 2018 года работает художественным руководителем Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова.