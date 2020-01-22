Союз писателей в Санкт-Петербурге решил взять шефство над могилой брата Антона Чехова

Могила Александра Чехова на Литераторских мостках — единственное место, где можно почтить память известного писателя.

«Это маленькая плита, которая практически целиком вросла в землю. Елена Мироновна нашла эту могилу, а рядом, в таком же плохом состоянии, находится могила Николая Лейкина — издателя и писателя, который фактически открыл Чехова. Могила до сих пор в таком плохом состоянии», — пояснила куратор фестиваля «Чеховские дни» Ольга Титова.

Заместитель председателя Союза писателей города Сергей Арно подчеркнул, что в последние годы не было разговоров об установке памятной доски Чехову.

«Конечно, это ужасно, что нет памятного места, знаков, связанных с Чеховым. Я думаю, к этому вопросу можно вернуться. Союз писателей Петербурга с удовольствием поддержит любую инициативу по установке мемориальной доски. Все-таки это процесс не очень простой — знаю по опыту установки доски Борису Стругацкому. Тем не менее, это дело необходимое», — заявил Арно.

Он обратил внимание на то, что члены регионального союза готовы привести могилу брата Антона Чехова в порядок.

«Союз писателей — это творческая организация, мы понимаем, что писатели не могут прийти с лопатами, это будет несколько странно. Хотя, возможно, это нормальное решение, хотя бы какое-то. К такой дате значительной можем и организовать писателей, идея интересная. Надо съездить и посмотреть, что там. Это же наш коллега, а своего коллегу вспомнить необходимо», — уточнил Арно.