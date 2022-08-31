Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве

Национальный союз писателей Украины (НСПУ) назвал недопустимой работу в Киеве музея русского писателя Михаила Булгакова. Об этом говорится в заявлении секретариата украинской организации, опубликованном на сайте НСПУ.

«Может ли в самом центре Киева и дальше работать музей писателя, который яростно ненавидел Украину и ее независимость, а также порочил, как только мог, ее в своих произведениях, например, в „Белой гвардии“, — указано в документе.

В НСПУ пришли к выводу, что Булгаков, по сути, является „одним из предтечей“ Русского мира». Писатель жил в доме на Андреевском спуске Киева с 1906 по 1919 годы.

Вместо музея автора «Мастера и Маргариты» в этом здании предложили открыть музей украинского композитора Александра Кошица. Он жил в том же доме до 1906 года.

Ранее в Киеве снесли установленный 20 лет назад памятник дружбе с Москвой. В будущем его планируют установить в «Музее тоталитаризма».