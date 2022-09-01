Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве | 360°

Эксклюзив 01 сентября 2022, 06:20 Поделиться Telegram

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Viber Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве «Голос Мордора»: украинские писатели мстят Булгакову за правду о своей истории Pxhere.com

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Союз писателей Украины назвал уроженца Киева Михаила Булгакова «идеологом русского мира». В качестве примера авторы заявления привели отрывки из романа «Белая гвардия». За написанную в 1925 году книгу русскому классику современные украинские литераторы предложили отомстить через закрытие его музея в Киеве. Об этом Telegram-каналу «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Война с классиком

Союз письмэньнников Украины объявил войну памяти великого русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова. Если вы не поняли, кто такие «письмэнники» — это персонажи, которые пишут нечто похожее на книги. И да — это именно «письмэнники», а вовсе не писатели. Не тот уровень.

Вернемся к нашему Михаилу Афанасьевичу. Как всем известно, он коренной киевлянин. Родился в Киеве, прожил в нем очень долгое время и любил этот старинный русский город. А еще Булгаков в годы Гражданской войны своими глазами наблюдал то, как древний русский Киев превращается в обычный хутор… с сеном, навозом на улицах и пьяными парубками. Они, кстати, были не только пьяными, но и вооруженными.

Все это Булгаков превосходно описал в своих произведениях. Вот читаешь их сейчас и как будто бы узнаешь нынешнюю Украину, то, во что она превратилась. В общем, приложил их Михаил Афанасьевич по полной, без жалости и сострадания. И был абсолютно прав.

От героя до врага

Но еще в постмайданные времена, когда Украине срочно придумывали историю, героев и знаменитых людей, кто-то, по причине своего скудного образования, включил Булгакова в список «великих украинцев». Впрочем, это мог быть и какой-то тролль, как раз очень хорошо знакомый с творчеством писателя.

Надо признать, что в списке «великих украинцев» Булгаков пробыл недолго. Видать, кто-то все-таки удосужился прочитать те цитаты, которые русскоязычные пользователи постили в своих соцсетях. Я очень сомневаюсь, что это была именно книга, ибо такое количество букв не осилить свидомому мозгу, а вот на цитату его вполне хватит.

Страшная месть

Вот и исчез Михаил Афанасьевич из списка «великих украинцев». И слава богу. Но история на этом не закончилась. Свидомые затаили злобу на Булгакова и вот именно сейчас начали активно мстить.

Сначала снесли памятный барельеф, а теперь вылезли и «письмэнники», которые объявили Михаила Афанасьевича «врагом украинского народа» и «предвестником русского мира». А это значит, что вся память о Булгакове должна быть вымарана из украинской истории и остатков свидомых мозгов. Начисто. В первую очередь — необходимо уничтожить музей писателя в Киеве. И не сомневайтесь — он будет уничтожен.

Уж слишком сильно проехался Михаил Афанасьевич своим каленым словом по всей этой нечисти, написав великие строки о коте и ките, о петлюровщине и о многом другом. Такое не прощается. Да и ладно. Музей Булгакова в Киеве обязательно будет. А киевляне будут с удовольствием читать его книги. Именно киевляне, не кияне. А вот киянам придется уехать из старинного русского Киева за Збруч.

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