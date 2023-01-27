Культура 27 января 2023, 09:35 «Сохранилась только библиотека». Сотрудники краеведческого музея Мариуполя вернулись на работу после бомбежек ВСУ Саперы разминировали уничтоженное ВСУ здание краеведческого музея Мариуполя РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины разрушили краеведческий музей Мариуполя, в котором укрывались мирные жители. Саперы разминировали его, и сотрудники впервые после освобождения города пришли на работу. Они увидели пробитые снарядами стены и поломанные экспонаты. Последствия бомбежек показал телеканал «Звезда» .

«Из всего музея сохранилась только библиотека. Рукописи не горят», — рассказал Виталий Попов.

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До конфликта он приходил туда с семьей, потом эвакуировался, а теперь вернулся в Мариуполь и устроился в музей сторожем. Однако, судя по кадрам, от экспозиции и самого здания почти ничего не осталось — окна, стены и перекрытия между этажами разрушили. На пол осыпались кирпичи вперемежку с кувшинами, костями мамонта и другими экспонатами.

Во время боевых действий в подвалах музея прятались мирные жители. Однажды его обстреляла украинская артиллерия, и в течение трех дней здание выгорело дотла. Спасти удалось только отдельные экспонаты, например бюсты Владимира Ленина. Здание сильно пострадало, потому что находилось в центре города, где шли интенсивные бои.

После удачной атаки туда пришли военнослужащие ВСУ и обложили залы противопехотными минами. Саперы сводного отряда инженерных войск Тихоокеанского флота потратили на разминирование больше месяца, теперь начнется восстановление. ВСУ, по данным администрации, повредили 90% учреждений культуры города.

Российские военные объявили об освобождении Мариуполя 21 апреля 2022 года. Оставшиеся националисты укрылись в промзоне, в том числе на заводе «Азовсталь» — его взяли под контроль 20 мая.