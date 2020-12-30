Содерберг снимет продолжение «пророческого» фильма о пандемии
Режиссер Стивен Содерберг, который снял «пророческий» фильм «Заражение», теперь работает над сиквелом фильма. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Уточняется, что новая часть не будет продолжением первой. Но в целом идеи будут общие. Режиссер уточнил, что в фильме будет упор на философию.
В первой части сыграли такие актеры, как Мэтт Деймон, Джуд Лоу, Кейт Уинслет. Будут ли они играть в новом кино — пока не известно.