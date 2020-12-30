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    30 декабря 2020, 12:22

    Содерберг снимет продолжение «пророческого» фильма о пандемии

    Дарья Морозова

    Режиссер Стивен Содерберг, который снял «пророческий» фильм «Заражение», теперь работает над сиквелом фильма. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Уточняется, что новая часть не будет продолжением первой. Но в целом идеи будут общие. Режиссер уточнил, что в фильме будет упор на философию.

    В первой части сыграли такие актеры, как Мэтт Деймон, Джуд Лоу, Кейт Уинслет. Будут ли они играть в новом кино — пока не известно.