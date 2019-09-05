Из кино на выставку. Чем заняться, чтобы забыть об осенней хандре
Джокер
Одна из самых ожидаемых кинопремьер этого года. История главного злодея вселенной DC наконец-то получит свое воплощение на экране.
Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.
Когда: с 03 октября
«Комедия о том, как БАНК ГРАБИЛИ»
Комедия — театральная пародия на любимые американские блокбастеры: Друзей Оушена, Полицейскую академию, Голый пистолет и фильмы Тарантино.
1958 год, Миннеаполис, США. В этом городе никому нельзя доверять: загадочный венгерский принц оставляет в главном банке города огромный бриллиант. Стоит ли говорить, что каждый жаждет его заполучить? Погони, трюки, аферы, любовь — и все это под хиты 60-х.
Когда: 06 октября
Где: Театр МДМ
Фильм «Жара»
Российская комедия о любви, музыке и счастье.
Звезды российской эстрады летят в Баку на фестиваль «Жара». Среди них и Даша Стеклова, талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись со своим продюсером (а по совместительству — молодым человеком), девушка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой и солнцем, ее ждет множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту и стать по-настоящему счастливой.
Когда: с 05 сентября
Мельница. Концерт к 20-летию группы
Ретроспективная программа с любимыми композициями.
Прошло уже двадцать лет с тех пор, как несколько музыкантов и одна певица вышли на сцену маленького московского клуба и представились как группа «Мельница». За плечами группы семь номерных альбомов, четыре видеоклипа и ряд престижных наград и выступлений на крупных фестивалях. Мельница сейчас — это отлаженный механизм, работающий на создание… музыкальной магии.
Когда: 20 октября
Где: Крокус Сити Холл
Выставка Филипа Колберта Lobster Land
Поп-арт нового поколения от «крестного сына» Энди Уорхола.
Первая музейная выставка Филипа Колберта в России, на которой будет представлено 29 работ, в том числе серия масштабных семиметровых картин, три двухметровые скульптуры и комната с иммерсивной видеоинсталляцией 270*, которые вместе передают новый опыт погружения в искусство.
Когда: с 18 сентября
Где: Мультимедиа Арт Музей