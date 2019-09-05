Из кино на выставку. Чем заняться, чтобы забыть об осенней хандре

Об осени принято говорить, как о периоде увядания природы, но тем не менее это время года — пора расцвета культурной жизни. Самые яркие события, которые сделают ближайшие три месяца действительно яркими, в нашей подборке.

Джокер

Одна из самых ожидаемых кинопремьер этого года. История главного злодея вселенной DC наконец-то получит свое воплощение на экране.

Источник фото: YouTube

Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

Когда: с 03 октября

«Комедия о том, как БАНК ГРАБИЛИ»

Комедия — театральная пародия на любимые американские блокбастеры: Друзей Оушена, Полицейскую академию, Голый пистолет и фильмы Тарантино.

Источник фото: YouTube

1958 год, Миннеаполис, США. В этом городе никому нельзя доверять: загадочный венгерский принц оставляет в главном банке города огромный бриллиант. Стоит ли говорить, что каждый жаждет его заполучить? Погони, трюки, аферы, любовь — и все это под хиты 60-х.

Когда: 06 октября

Где: Театр МДМ

Фильм «Жара»

Российская комедия о любви, музыке и счастье.

Источник фото: YouTube

Звезды российской эстрады летят в Баку на фестиваль «Жара». Среди них и Даша Стеклова, талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись со своим продюсером (а по совместительству — молодым человеком), девушка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой и солнцем, ее ждет множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту и стать по-настоящему счастливой.

Когда: с 05 сентября

Мельница. Концерт к 20-летию группы

Ретроспективная программа с любимыми композициями.

Прошло уже двадцать лет с тех пор, как несколько музыкантов и одна певица вышли на сцену маленького московского клуба и представились как группа «Мельница». За плечами группы семь номерных альбомов, четыре видеоклипа и ряд престижных наград и выступлений на крупных фестивалях. Мельница сейчас — это отлаженный механизм, работающий на создание… музыкальной магии.

Когда: 20 октября

Где: Крокус Сити Холл

Выставка Филипа Колберта Lobster Land

Поп-арт нового поколения от «крестного сына» Энди Уорхола.

Источ

Первая музейная выставка Филипа Колберта в России, на которой будет представлено 29 работ, в том числе серия масштабных семиметровых картин, три двухметровые скульптуры и комната с иммерсивной видеоинсталляцией 270*, которые вместе передают новый опыт погружения в искусство.

Когда: с 18 сентября

Где: Мультимедиа Арт Музей