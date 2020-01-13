Собственный «Оскар» вручили в Губернском театре

В свой день рождения Губернский театр под руководством Сергея Безрукова вручил свой «Оскар» — премию «Голден Мухин». Были названы не только лучшие актеры, но и музыканты, осветители и администраторы.

«Премия уже существует который год, и я знаю, как ждут эту премию, ждут наград. И так же по-честному выбираем лучших. И есть номинации, как при вручении „Оскара“ — лучшие мужская и женская роль», — рассказал художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Среди номинантов не только служащие театра, но и приглашенные артисты, занятые в постановках.

«Я тоже очень волнуюсь, я в этой премии участвую в первый раз. Для меня большая честь — сыграть Клеопатру Львовну Мамаеву. Я считаю, что это шикарная роль», — поделилась актриса Анна Снаткина.

Речь о постановке Олега Табакова «На всякого мудреца довольно простоты», которую восстановил на сцене Губернского театра Сергей Безруков. А сегодня на сцене был мир Дикого запада.

В отличие от церемонии «Оскар», которая не меняется из года в год, «Голден Мухин» все время играет с тематикой. Были и пионеры, и Голливуд. На этот раз Сергей Безруков вдохновился любимым фильмом «Человек с Бульвара капуцинов».

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Мы одна большая семья» — говорят губернцы. А потому не забыли и о заслугах осветителей, музыкантов и администраторов. Специальный приз приготовили и маленьким актерам.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

От традиций «Оскара» отошли и в распределении главной женской награды. Здесь ее удостоились сразу две актрисы — Елена Доронина и Анна Снаткина. Награду за лучшую мужскую роль вручили Сергею Вершинину.

2019-й год выдался в Губернском театре урожайным на премьеры. «На всякого мудреца довольно простоты», «Энергичные люди», «Щелкунчик».

«Наш Губернский театр только в этом году дал 490 спектаклей. В том числе гастроли в Германии, Красноярске, Санкт-Петербурге», — отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Также театр проводит большой международный детский фестиваль. В 2020 году планку снижать здесь не намерены, к выпуску уже готовятся три премьеры.