Manizha перечислила финалистов Евровидения из собственного топ-3

Представлявшая Россию на Евровидении певица Manizha выделила трех участников конкурса, впечатливших ее больше всего. В топ-3 она включила Исландию, Литву и Швейцарию.

Мнением Manizha поделилась в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, выпуск которого опубликован на YouTube.

«Топ-3 номера. Мне очень нравилась Исландия», — призналась певица.

Выступление группы Тhе Rоор из Литвы она назвала «безумно классным», а Швейцария Manizha поразила.

Евровидение-2021 выиграла Италия. Manizha с песней Russian Woman оказалась на девятом месте. Платье, в котором девушка вышла на сцену, сшили из присланных со всей России лоскутов. Каркас костюма выполнили из алюминиевого конуса на колесиках.

Музыкант итальянской группы Måneskin Давид Дамиано ранее успешно прошел тест на наркотики. В Европейском вещательном союзе назвали подозрения об употреблении артистом кокаина закрытым вопросом, сочли их несправедливыми и извинились перед итальянцем.